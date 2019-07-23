الجدي

منذ ساعة واحدة

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التغييرات في المواعيد والبرامج هي أكثر المسيطرين عليك هذا اليوم، لذلك عليك عدم الشعور بالعصبية والمزاجية للتغييرات التي تحدث حولك، الصحة مهمة اليوم فعليك الانتباه لمعدتك، وقد تشعر بوجع في الأرجل في فترة المساء، تطور ملحوظ على علاقتك مع من تحب انت لن تصدقه، فحاول أن تستغل الفرصة ولا تتردد.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 6 من 10

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ركز يا جدي وابتعد عن الأفعال السيئة. انته من أعمالك بالترتيب ولا داعي لعجقة الورق على مكتبك، وعدم معرفتك بماذا تبدأ. الضغوطات وتسارع الأحداث قد يجعلانك في دوامة في فترة ما بعد الظهر فتماسك، ولا داعي لأن تضع نفسك داخل العاصفة. في فترة المساء عليك الانتباه من بعض الأحداث التي قد تجري وليست بصالحك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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