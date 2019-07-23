الدلو

منذ ساعة واحدة

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عليك بالتعبير عما يجول في خاطرك جيداً، وكن قوي الشخصية لتواجه هذا النهار الذي يعبق بالاحداث والتطورات، لا تدع الأمور تفلت من يديك في فترة الظهيرة التي تشهد الكثير من الأعمال، وبعض القرارات المهمة التي عليك أن تأخذها، لكن بالطبع الحظ يدعمك وستخرج منتصرا. في المساء عليك تقوية علاقتك مع من تحب، لأنك لن تجد الوقت الكافي له، مواليد 6 الى 13 شباط الاكثر حظا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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