القوس

منذ ساعة واحدة

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الحظ ما يزال يقف الى جانبك ويدعمك بكل قوة، لذلك عليك بتجريب حظك، وخاصة في مجال العمل، والدخول في المغامرات والمراهنات فستأخذ ما تريد بعون الله. الأوضاع العاطفية قد تتعرض لبعض التوتر في فترة ما بعد الظهر، لكن لن يطول الأمر. المساء جيد لفعل بعض البرامج، والاستمتاع بوقتك مع الاصدقاء.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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