الأمور المالية تهمك هذا اليوم وهي في سلم اولوياتك يا عزيزي الحوت، لأن وضعك المالي متدهور ومصاريفك في ازدياد. عليك بأن تهتم بأعمالك ولا تؤجل لأنك قد تتفاجأ بكم الأعمال في فترة ما بعد الظهر التي لن تستطيع السيطرة عليه. المساء جيد لأن تتقرب بمن تحب لأنك عاطفي جدا، وتعبر عن مشاعرك بكل أريحية.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10