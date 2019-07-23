الحوت

منذ ساعة واحدة

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الأمور المالية تهمك هذا اليوم وهي في سلم اولوياتك يا عزيزي الحوت، لأن وضعك المالي متدهور ومصاريفك في ازدياد. عليك بأن تهتم بأعمالك ولا تؤجل لأنك قد تتفاجأ بكم الأعمال في فترة ما بعد الظهر التي لن تستطيع السيطرة عليه. المساء جيد لأن تتقرب بمن تحب لأنك عاطفي جدا، وتعبر عن مشاعرك بكل أريحية.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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كل الأمور تسير الى الأفضل، وبخاصة الأوضاع العملية والمالية، فهي في طرف آمن، ويأتيك بعض الدعم المالي مما ينقذك من إفلاس محقق في وقت مبكر من هذا الشهر. في الظهيرة قد تحدث مناقشة بينك وبين أحد زملائك في العمل لأمر تافه وقد ينتهي سريعا. المساء جيد لملاقاة الحبيب، فلديك اليوم مشاعر قوية تجاهه، وقد تتحسن الأجواء بينكما. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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