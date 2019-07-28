الحمل

منذ 12 دقيقة

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استغل فترة الصباح يا عزيزي لفعل ما تريد، فمع دخول القمر إلى السرطان عند الظهر ستشعر بتغيير الأمور، والتي لن تكون لصالحك، فستشعر بالإرهاق وقلة النشاط، مزاجك سيكون متقلبا هذا المساء فلا تدعه يدمر علاقتك بالآخرين، وبالأخص بمن تحب وخاصة مواليد شهر آذار (مارس).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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"كثير غلبة" بتصرفاتك وكلامك والفوضى التي تحدثها حولك منذ الصباح، يوم جيد لك دون منغصات، لكن عليك بعدم الكذب كوسيلة للهرب وبالأخص في فترة ما بعد الظهر لانك قد تكشف وتعكر صفو يومك. في المساء الأجواء جيدة للخروج والاستمتاع بوقتك مع الآخرين . نسب النجاح من 10: العمل 9 العاطفة : 7 الصحة : 9

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