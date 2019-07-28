الثور

منذ 12 دقيقة

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يلاحظ عليك تغيير في شخصيتك عند الظهر فبعد أن كانت الكآبة تؤثر عليك، والكسل أيضا تتبدل اليوم أحاسيسك عند الظهيرة، وتبدأ بالتركيز على أداء عملك بالشكل المناسب لشعورك بأن الأعمال تراكمت عليك، وفقدت ثقت رؤسائك بالعمل، تنتهي من العمل بوقت متأخر والمساء يحمل أخبارا جيدة وبرامج مسلية، مواليد 20 الى 28 نيسان (ابريل) هم الأكثر نشاطا وفعالية.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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تبدأ نهارك ببطء شديد وذلك لعدم رغبتك في الحراك، لكن ضغط الأعمال وسير الأحداث تجعلك تسرع في حركتك لكي تتجاوب مع الضغوط وتنهي ما عليك من أعمال متراكمة من يوم أمس . في فترة ما بعد الظهر قد يخرج من جيبك بعض المال. اما في المساء فقد يشغلك أمر عائلي لتلغي لاجله موعدا مع حبيبك أو مع أحد أصدقائك . نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 9 الصحة: 9

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