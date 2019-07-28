العذراء

منذ 12 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الأعمال ما تزال في مقدمة اهتمامك، فالضغوطات والمشاكل ما تزال متواجدة حولك خلال فترة الصباح، العائلة قد تكون من أولوياتك في فترة ما بعد الظهر، وخصوصا بأن حدثا طارئا سيعزز اهتمامك في هذا المجال، يوم لا نستطيع تصنيفه بأنه جيد أم لا، لكن الحذر واجب على أي أمر تقوم به.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

تواجه موقفا سلبيا ممن حولك، فالجميع ممتعض منك، فيما تواجه مشاكل متعددة على الصعيد العملي خاصة في فترة الظهيرة وما بعدها . احذر من الاشاعات فقد تطالك في فترة ما بعد الظهر لتجعلك مزاجيا وعصبيا أكثر. المساء جيد للخروج مع الاصدقاء والترفيه قليلا عن نفسك. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 7

منذ يوم واحد

أنت متهور جدا اليوم يا عزيزي وتفعل كل شيء بدون تفكير، احذر وكن أكثر هدوءا، ولا تكن واثقا جدا من نفسك، وفكر مليا قبل الإجابة أو إعطاء قرار، الحظ قد يقف الى جانبك اليوم، ويمدك ببعض الأخبار الجيدة وخاصة في الظهيرة، أما المساء فهو جيد للخروج في سهرة والاستمتاع بوقتك. نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 8 الصحة: 9

منذ 4 أيام

الضغوطات ما تزال ترافقك يا مولود العذراء، ومنذ الصباح الباكر حيث لا تستطيع السيطرة على كم الأعمال الهائل التي تواجهه وخاصة في فترة الظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر تخف الضغوطات عليك، وتصبح أكثر راحة من اليومين الماضيين. في المساء عليك بالراحة، ولا بأس من الخروج، لكي ترفه عن نفسك، ولكن مع أصدقائك وليس مع الحبيب، مواليد 2 الى 12 ايلول اكثر المتوترين هذا اليوم. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 5 أيام

قد مرت الفترة الصعبة التي مررت بها خاصة على الحالة الصحية وعلاقاتك الشخصية. تبدأ اليوم بالتعافي ويبدأ مزاجك وصحتك بالتحسن التدريجي، لكن ما تزال ضغوطات العمل تسيطر عليك، وخاصة في فترة الظهيرة، فلا تتوقع أن تنهي أعمالك باكرا. في المساء تجد الوقت للجلوس مع أصدقائك، لكن لن تطول الجلسة معهم، لأنك تعب وتريد الذهاب الى النوم. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

منذ 6 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock