الجوزاء

منذ 12 دقيقة

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القمر لديك حتى الظهر فحاول أن تستغله بالأمور المهمة، وخصوصا مواليد 15 الى 22 حزيران (يونيو) فالحظ يدعمهم، المال قد يبدأ يتدفق خارجا منك عند الظهيرة إثر بعض الالتزامات المالية، المساء يبدو كئيبا نوعا ما، وليس هنالك من أمور كي تقوم بها مما يجعل الملل يتسرب إليك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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قوتك تتعزز أكثر وأكثر يا صديقي الجوزاء وتسيطر بشكل محكم على كل أعمالك، يوم جيد للقيام بالاجتماعات والمبادرات وايضا بعمليات البيع والشراء، اما في فترة ما بعد الظهر فعليك الحذر من بعض الأمور حولك وخاصة في العمل ولا تتسرع في ردك واستنتاجاتك . في المساء فأنت تركز أكثر على تصليح أمورك العائلية وايضا العاطفية لكن شخصيتك العملية لن تفلح في ذلك. نسب النجاح لهذا اليوم نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 8

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