الأسد

منذ 15 دقيقة

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استغل فترة الصباح لتقوم بما هو مهم بالنسبة لك، فالحظ يدعمك أما عند الظهر فقد تشعر بالتعب والكآبة يسيطران عليك، تزداد عصبيتك وتفقد أسلوب الدبلوماسية بالتعامل مع الآخرين في العمل، ننصحك بالراحة وعدم الدخول بنقاشات، وبالأخص في فترة المساء، أكثر المتوترين لهذا اليوم هم مواليد تموز (يوليو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5من 10 الصحة : 5 من 10

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