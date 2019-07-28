الميزان

منذ 12 دقيقة

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تمر فترة الصباح بشكل اعتيادي، وليس هنالك من أمر مهم يا صديقي، لكن عند الظهيرة وما بعدها تصطدم ببعض المشاكل والتعطيلات العملية، وهنالك كميات لا بأس بها من النقود تخرج من جيبك، لكن المساء متوتر حيث تحدث تطورات في محيط العائلة لم تخطر على بالك، وبالأخص مواليد أيلول (سبتمبر).
سب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 7 من 10

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انفعالاتك الكثيرة تولد بعض العدوانية تجاه الآخرين يا صديقي الميزان فحاول ان تكون أهدا و تمتع بهذا النهار الجميل وما قد يعطيك اياه من دعم . عدم اعطائك اهمية لاي شيء وبعض التصرفات الصبيانية في فترة ما بعد الظهر قد توجه اليك بعض الانتقادات من رؤسائك . اما المساء فهو جيد للخروج والتمتع بوقتك وخاصة مواليد 2 الى 11 تشرين الأول (نوفمبر). نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 8 الصحة: 9

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