تمر فترة الصباح بشكل اعتيادي، وليس هنالك من أمر مهم يا صديقي، لكن عند الظهيرة وما بعدها تصطدم ببعض المشاكل والتعطيلات العملية، وهنالك كميات لا بأس بها من النقود تخرج من جيبك، لكن المساء متوتر حيث تحدث تطورات في محيط العائلة لم تخطر على بالك، وبالأخص مواليد أيلول (سبتمبر).

سب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 7 من 10