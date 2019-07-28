لديك الكثير من الأعمال خلال فترة الصباح، ولكن تخف حدة الضغوطات خلال فترة ما بعد الظهر، لكن عليك الحذر من عدوانيتك وتهورك في قراراتك خلال فترة ما بعد الظهر والمساء، وخصوصا بالنسبة لعلاقتك العاطفية، كما عليك الحذر في قيادتك، وخصوصا إذا كنت من مواليد شهر تشرين الأول (اكتوبر).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9 من 10

