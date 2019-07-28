الجدي

منذ 15 دقيقة

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عليك في الصباح عمل جميع أمورك، فهي الفترة الأفضل خلال النهار، ففي فترة الظهيرة قد تتبدل الأمور، وتحدث بعض المشاكل لديك في العمل، كما أن التعب يسيطر عليك، قد تشعر ببعض التوعك الصحي يجب عليك أخذ راحة كافية عند المساء، مواليد كانون الأول هم الأكثر توترا لهذا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6من 10

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اليوم يعطيك بعض الدفعات إلى الأمام لكي تسير في أعمالك وفي أمورك الخاصة مثل يوم أمس وربما أفضل بقليل . قد يكون لضغط العمل في الظهيرة السبب في عصبيتك وعدوانيتك فحاول أن تبقى دبلوماسيا كي لا تغضب أحدا منك . اما المساء فان الأوضاع العاطفية قد تكون في وضع حرج وخاصة لمواليد 7 الى 12 كانون الثاني (يناير). نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9

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