اليوم يحمل نوعين مختلفين، فعند الصباح وحتى الظهيرة قد يلعب الحظ معك للخروج من أزمة في العمل، وخصوصا لمواليد 13 الى 18 شباط (فبراير)، أما في فترة ما بعد الظهر فقد تستلم أخبارا جيدة في العمل أم في الدراسة، عند المساء تركز على أمورك العاطفية، فقد تكون هنالك مشاكل بينك وبين الحبيب.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

