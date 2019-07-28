الدلو

منذ 15 دقيقة

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اليوم يحمل نوعين مختلفين، فعند الصباح وحتى الظهيرة قد يلعب الحظ معك للخروج من أزمة في العمل، وخصوصا لمواليد 13 الى 18 شباط (فبراير)، أما في فترة ما بعد الظهر فقد تستلم أخبارا جيدة في العمل أم في الدراسة، عند المساء تركز على أمورك العاطفية، فقد تكون هنالك مشاكل بينك وبين الحبيب.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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يوم مهم جدا لبعض مواليد الدلو الذين قد يستقبلون أخبارا جيدة في صبيحة هذا اليوم، أو يقومون بمبادرة تغيير في مجرى حياتهم، يوم ممتاز لاي شيء وتكون حركتك الجسدية والكلامية كثيرة . نحذرك في فترة ما بعد الظهر من قيادتك لسيارتك وعدم السرعة في قيادتك . اما في المساء فان اصدقاءك قد يضعونك في مزاج رائع. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 9 الصحة: 9

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