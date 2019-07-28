السرطان

منذ 12 دقيقة

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من المؤكد أنك لن تشعر بالفرق في صبيحة هذا اليوم، فما زال التوتر يسيطر عليك منذ الأمس، تتحسن أمورك تدريجيا ابتداء من فترة الظهيرة حيث تصلك أخبار جيدة، وخصوصا في مجال العمل، تشعر بالقوة والنشاط هذا المساء، وبالأخص لمواليد الفترة ما بين 23 الى 30 حزيران (يونيو)، وقد تصلهم بعض الأخبار الجيدة.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

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تواجه يوما صعباـ منذ الصباح الباكر لذلك عليك متابعة الاحتراس يا صديقي السرطان من أي عمل تقوم به لان نسبة الخسارة عالية جدا. في فترة ما بعد الظهر قد تحدث مناقشة كلامية حامية الوطيس بينك وبين أحد زملائك في العمل . اما في المساء فقد تشعر ببعض التعب فحاول اراحة نفسك وعدم الخروج من البيت إذا أمكن وخاصة مواليد 1 إلى 9 تموز (يوليو). نسب النجاح من 10 : العمل: 5 العاطفة: 5 الصحة: 5

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