الحمل

منذ 5 ساعات

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يوم مشرق يا عزيزي الحمل فأنت منذ الصباح تشعر بالحماس والقوة لتنفيذ مشاريعك، التفاؤل بادٍ على وجهك بشكل ملفت للنظر، تسمع كلمات الاطراء من رؤسائك بالعمل على انجازاتك في هذا اليوم وخاصة ان الحظ سوف يكون الى جانبك في فترة ما بعد الظهر ويتعزز في المساء عند ملاقاة من تحب. المواليد الاكثر حظا، 21 الى 30 اذار. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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عليك مداراة فترة الصباح فقط وما بها من مشاكل، وبعد ذلك كل أمورك ستكون في الوضع السليم والحظ سيكون لصالحك في وقت الظهيرة، ويصبح مزاجك أفضل وتظهر الابتسامة على وجهك، في فترة المساء تكون شعبيتك في أقصى مستوياتها كما تقضي أمسية ولا أجمل، الأكثر حظا وقوة هم مواليد 21 الى 31 آذار. نسب النجاح من 10: العمل 9 العاطفة : 8 الصحة : 9

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