الثور

منذ 5 ساعات

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لا تستطيع ان تأخذ قراراً من تلقاء نفسك يا صديقي فأنت تشعر بعدم الاستقرار. والموازين بجانبك تتغير في كل ساعة، فكل شيء يحدث بشكل فجائي وخاصة في فترة الظهيرة، حيث تشعر بالانزعاج، التردد ايضاً من صفاتك هذا اليوم في المساء مما يجعلك تلغي موعداً مع من تحب لامر طارئ مما يثير انزعاجه. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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استغل فترة الصباح لإنجاز كل أمورك، ففي فترة الظهيرة لن تدري من أين تأتيك المشاكل، فكل الأمور تعاكسك وكل موعد تخطط له يفشل ويؤجل الى يوم آخر، مزاجك متقلب في كل ساعة فاحذر من اتخاذ أي قرار لست مقتنعا به، في المساء لا داعي لرؤية من تحب، فالأوضاع بينكما لن تكون على ما يرام، وبالأخص مواليد شهر نيسان. نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 6 الصحة: 6

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