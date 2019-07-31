لا تستطيع ان تأخذ قراراً من تلقاء نفسك يا صديقي فأنت تشعر بعدم الاستقرار. والموازين بجانبك تتغير في كل ساعة، فكل شيء يحدث بشكل فجائي وخاصة في فترة الظهيرة، حيث تشعر بالانزعاج، التردد ايضاً من صفاتك هذا اليوم في المساء مما يجعلك تلغي موعداً مع من تحب لامر طارئ مما يثير انزعاجه. نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

