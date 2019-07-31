السرطان

منذ 5 ساعات

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انت ما تزال في قمة عطائك وتقدمك يا عزيزي لذلك عليك استغلال الدعم الذي يقدمه لك الفلك في هذا اليوم وخاصة على المجال العملي، مبلغ مالي لا بأس به قد تحصل عليه نتيجة عمل اضافي او مكافأة. في فترة المساء الامور العاطفية مثل النار وخاصة لمواليد 26 الى 30 حزيران. نسب النجاح لهذا اليوم.
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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