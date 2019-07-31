العذراء

منذ 5 ساعات

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تشعر بالاكتئاب منذ الصباح الباكر وعند نهوضك من النوم شعورك بالكسل يحثك على البقاء نائماً، يوم لا تحسد عليه بالمرة وخاصة ان الرياح سوف تلعب بك يمينا و شمالا في فترة الظهيرة فاحذر من عصبيتك ان تدمر انجازاتك ونجاحاتك في العمل. في المساء الهدوء يسيطر على الاجواء مما يصيبك بالملل وخاصة مواليد 23 الى 31 آب. نسب النجاح لهذا اليوم. العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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