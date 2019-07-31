الجوزاء

منذ 5 ساعات

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الامور العملية هي اكثر المسيطرين عليك في هذا اليوم وخاصة انك لن تجد الوقت لفعل امورك الشخصية المهمة. في فترة الظهيرة تدخل في مشكلة عقيمة قد لا تحل في وقتها مما يجعلك تشد على اعصابك بقية هذا اليوم، المساء قد يكون فيه الكثير من المواعيد والبرامج لكنك سوف تختار الجلوس في البيت. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل :9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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ضغوط العمل تصحبك منذ الصباح، ولن يكون لديك متسع من الوقت لفعل أشياء أخرى كأمورك الشخصية، حاول أن ترتب أعمالك ومواعيدك في فترة الظهيرة، لكي لا تقع في دوامة من الحيرة. أما في فترة المساء فإن الأوضاع تكون هادئة وعائلية بعض الشيء، وقد تخرج لبعض الوقت لكن ليس بالشيء الكثير، مواليد شهر أيار هم أكثر المتأثرين بهذه الأوضاع. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9

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