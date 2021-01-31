695 مدرسة التزمت بتقديم خصم إضافي للطلبة- رابط

عمان- الغد- بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد المدارس التي التزمت بتقديم خصم إضافي مقداره 15% على الرسوم الدراسية السنوية لجميع الطلبة الملتحقين فيها قد وصل إلى (695) مدرسة موزعة على مختلف محافظات المملكة.

وتدعو المؤسسة أولياء أمور الطلبة لتصفح الرابط التالي لمعرفة تلك المدارس:

https://www.ssc.gov.jo/arabic/doctors/schools/

و في حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونياً، يرجى إشعار المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم/ التعليم الخاص بالسرعة الممكنة.