قال مدير وحدة الجرائم الإلكترونية الرائد محمود المغايرة، إن 698 قضية ابتزاز إلكتروني قدمت للوحدة منذ بداية العام وحتى نهاية تموز/يوليو.

وبين المغايرة في حديثه عبر قناة المملكة اليوم الاثنين، إن “الإناث هن أكثر ضحايا قضايا الابتزاز”.

وأشار إلى وجود 1153 قضية احتيال مالي إلكتروني خلال 7 شهور.

المغايرة، وجه رسالة تحذيرية لمستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف الذكي مثل “سناب شات”، بعدم حفظ صور خاصة على هذه التطبيقات لتجنب خطر الابتزاز.

وأكد التعامل مع جميع القضايا بـ “سرية تامة” منذ لحظة تقديم الشكوى وحتى إيداعها للقضاء بالتنسيق مع المدعي العام والحاكم الإداري.