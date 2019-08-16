الأسد

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لقد مللت من العمل والمشاكل التي يجلبها لك على الدوام، عليك بالتمهل قبل القيام بأي عمل، وليس فقط الانتهاء منه، بعض الأشخاص قد يقفون لك بالمرصاد مراقبين أي عمل خاطئ تقوم به، فكن حذرا. في المساء مزاجك ليس في محله، لذلك تحاول أن تمسك أي شخص لتفرغ عصبيتك به، فانتبه لمعاملتك لحبيبك.

نسب النجاح لهذا اليوم
العمل :8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

التقدير سيكون من نصيبك للإنجازات التي تفعلها في العمل، العديد من القرارات المهمة ستتخذها اليوم، وخاصة في المجال العملي الذي قد يكون له الأثر على حياتك إيجابيا، قد تكون جديتك أكثر مما تحب في المساء، مما يشعر حبيبك بالاستغراب من تصرفاتك الهادئة. مواليد 28 تموز الى 6 آب هم الأكثر حظا لهذا اليوم. نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 7 الصحة: 8

منذ يوم واحد

الحظ يقف الى جانبك وبقوة يا مولود الأسد، فلديك العديد من الفرص المتاحة أمامك للدفع بأعمالك الى الأمام، وبالأخص في فترتي الصباح والظهيرة، في فترة ما بعد الظهر تسهم في التفكير لأمر معقد قد يواجهك، لكنك تنجح في حله بالنهاية، في المساء حضر نفسك لجلسة أو حفلة شيقة تستفيد منها كثيرا. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 9 الصحة: 9

منذ أسبوع واحد

انتبه إلى صحتك جيداً، ولا تكن مهملاً في نفسك، فالتعب بادٍ على وجهك، الأمور التي تحدث حولك في صباح وظهيرة هذا اليوم لن تجعلك تستطيع أن تميز ما تفعل أو ما تقرر، وخاصة أن المفاجآت كثيرة، فالأفضل عدم إعطاء أي قرار والاكتفاء بأداء أعمالك. المساء لن يكون على مزاجك أيضاً، لأن إلغاء موعد بينك وبين من تحب أو أحد أصدقائك قد يجعلك عصبياً. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ أسبوع واحد

الهواء يلعب بك يميناً وشمالاً يا مولود الأسد، فكن حذراً في تصرفاتك ولا تكن أهوج. إحساسك بالمزاجية قد يزيد في فترة الظهر لضغط العمل، وللأمور المبعثرة في محيطك. الصحة مهمة أيضاً في فترتي ما بعد الظهر والمساء، فحاول أن لا تكثر من الأكل، وتريح نفسك في البيت بدلا من الخروج. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة: 6 من 10

منذ أسبوع واحد
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock