الحمل

منذ ساعتين

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يوم جديد فالمؤكد أنك تشعر بالتغير في هذا اليوم بعد يومين من النكد والعصبية، حاول أن تستريح بقدر ما يمكنك فأنت بحاجة كبيرة لذلك. تقضي يومك بالكثير من الأخبار السارة، وبالأخص في فترة الظهيرة وما بعدها، أما في المساء فقد يطرأ تغير بسيط بمزاجك للأسوأ لكن لا تقلق فالمشاكل سوف تكون فقط عابرة.
نسب النجاح من 10: العمل 8 العاطفة : 8 الصحة : 8

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