الأفضل أن لا تبقى بالبيت فكلما بقيت هناك زادت المشاكل بينك وبين عائلتك، أما بالنسبة للمسار العاطفي فإنه يوم مهم جدا وبه الكثير من الأحداث المهمة التي قد تؤدي الى تغير في حياتك العاطفية. الأموال تخرج من يدك في فترتي ما بعد الظهر والمساء بشكل كبير جدا. المساء هادئ نوعا ما وقد تخصصه لعائلتك.

نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 8 الصحة: 9