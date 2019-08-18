الثور

منذ ساعتين

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قد يكون أفضل شيء تفعله اليوم هو السكوت وعدم الحراك لكي تنقذ من الخطأ ومن يوم عصيب. عليك بإعطاء نفسك راحة كافية وعدم التدخل بأمور لا تعنيك وخاصة على المسار العائلي فسوف تكون في موقع صعب، المساء هادئ جدا وتشعر به بالوحدة فأنت ترفض الخروج مدعيا أن مزاجك لا يسمح بذلك.
نسب النجاح من 10 : العمل: 5 العاطفة: 5 الصحة: 5

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