تتفاجأ بأن الآخرين يبتعدون عنك وخاصة المقربين منك، لكن أقول لك إن كل هذا من تصرفاتك وكلامك فأنت لا تترك للهدوء مجالا فصراخك عال، كما أنك تريد أن تمشي كلمتك على المحيطين كافة بك، المساء قد يحمل بعض خيبة الأمل فحاول أن تبقى ساكتا ولا تتخذ أي قرار مهم، وبالأخص من كان من مواليد حزيران.

نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 7