لا داعي للاستعجال بكل ما تفعله حتى أثناء تناولك للفطور أو في لبسك لثيابك فأنت مستعجل وذلك لإحساسك بأن لديك الكثير من الأمور لتقوم بها. التهور سوف يأخذ جزءا كبيرا من شخصيتك وخاصة في مجابهة حبيبك الذي تعاني معه من مشاكل عديدة، لكن دعني أقل لك إن الحظ سوف يدعمك في كل حركة قد تقوم بها اليوم، والمساء جيد للخروج والسهر.

نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 8 الصحة: 9