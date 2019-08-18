العذراء

منذ ساعتين

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لا تريد النهوض اليوم وذلك من التعب الذي تشعر به منذ أمس، نهار هادئ نوعا ما مما يجلب لك الكآبة والملل في ساعات العصر والمساء، عليك بالخروج وإمتاع نفسك وتغيير الأجواء التي تحوم حولك، احذر أن تجرب حظك اليوم لأنه لن يكون في صفك، لكن الأجواء سوف تكون أكثر هدوءا من اليومين الماضيين.
نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 7 الصحة: 8

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