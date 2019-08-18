الميزان

منذ ساعتين

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أفضل أن لا تقوم بأي شيء اليوم لأن مزاجك سوف يكون سيئا الى أبعد الحدود فأي كلمة من أي شخص حولك سوف تجعلك عصبيا. خفف مزاجيتك في فترة بعد الظهر ولا داعي للكلام الجارح وبالأخص لشريك حياتك، فترة المساء قد تكون الأسوأ بالنسبة لك فبقاؤك في البيت قد يكون أفضل كي لا تخطئ بحق الآخرين.
نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 6 الصحة: 6

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