نهارك اليوم جيد وتركز به على راحتك لأن الأسبوع الماضي كان صعبا عليك نوعا ما، لكن دماغك مشغول بأمور كثيرة وخاصة بأمور الشراء والتبضع، فاحذر من المصاريف الكثيرة لكي لا تقع بمطب مالي. الأجواء ممتازة في فترة المساء وقد تدعى الى عشاء أو مناسبة اجتماعية.

نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 6 الصحة: 9