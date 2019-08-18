القوس

منذ ساعتين

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عليك باستغلال هذا اليوم الجميل، فأنت منذ الصباح الباكر تصحو على غير عادتك مخططا للقيام ببعض الأعمال المؤجلة منذ فترة، يوم هادئ ليس به أي مشاكل، الا في فترة ما بعد الظهر وخاصة بعد الساعة السادسة مساء؛ حيث تواجه مشكلة بسيطة لكن الحظ يعينك عليها، مواليد 2 الى 9 كانون الأول هم الأكثر حظا.
نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 9 الصحة: 9

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