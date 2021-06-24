7 أطعمة شهيرة تخفي من السكر أكثر مما تتخيله بكثير

دبي- يؤكد خبراء التغذية أن النساء يجب أن يستهلكن 24 غراما فقط من السكر يوميا، بينما يسمح للرجال بما يصل إلى 36 غراما، ويعلم كثيرون أن المشروبات الغازية مثلا تحتوي على نسبة عالية من السكر، فعلبة واحدة من الصودا تحتوي تقريباً على 40 غراما من السكر.

ولكن كثيرين لا يدركون أن علبة الطماطم المعلبة يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 20 غرامًا من السكر، وهناك بعض الأطعمة الأخرى التي تخفي بداخلها كمية ضخمة من السم الأبيض، وهي كالآتي، وفق ما نقله موقع “brightside” الأميركي.

الطماطم المعلبة: نعتقد أن معلبات الطماطم صحية ولكن هذا غير صحيح، فمحتوى السكر في علبة واحدة يمكن أن يغطي فعليا الكمية اليومية المطلوبة، وهذا شائع بشكل خاص في الصلصات التي أساسها الطماطم، حيث يستخدم السكر لموازنة حموضة الطماطم.

اللبن قليل الدسم: في حين أن الأطعمة قليلة الدسم قد تغري أولئك الذين يبحثون عن أسلوب حياة صحية، إلا أنها ليست كلها كذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالزبادي، إذ تحتوي عبوة الزبادي كامل الدسم على 4.7 غرام من السكر، في حين أن عبوة الزبادي اليوناني يمكن أن تحتوي على 6 إلى 12 غرامًا من السكر.

تتبيلة السلطة الخالية من الدسم: تحتوي تتبيلات السلطة التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية وعلى كميات متزايدة من السكر، ويمكن أن تحتوي ملعقتان كبيرتان من تتبيلة السلطة على حوالي 7 إلى 10 غرامات من الدهون المضافة.

الكاتشب: يحتوي على مزيج من النكهات الحلوة والحامضة، ومع ذلك، فإن ملعقة واحدة منه تعادل وضع مكعب سكر كامل في فمك، حيث تحتوي معظم زجاجات الكاتشب على ما يقرب من 4 غرامات من السكر لكل ملعقة كبيرة، إضافة إلى أنها تحتوي على كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفركتوز، والتي تم ربطها بالسمنة وأمراض القلب.

زبدة الفول السوداني: تعد مصدرا شائعا للبروتين، في حين أن الأنواع الطبيعية من زبدة الفول السوداني تحتوي على القليل من السكر، فإن العديد من الأنواع الأخرى مليئة بالزيوت غير الصحية والسكريات المضافة، حيث يمكن أن تحتوي بعض العلامات التجارية الشهيرة على ما يصل إلى 8 غرامات من السكر لكل ملعقتين كبيرتين.

رقائق البطاطا (الشيبس): تحتوي على نسبة 3-5 % من السكر، خاصة تلك المكونة بنكهات مثل الشواء أو الفلفل الحار أو العسل أو رقائق الذرة الحلوة.

فضلا عن احتوائها أيضًا على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي يحولها جسمك إلى شكل من أشكال السكر يسمى الجلوكوز.

فضلا عن احتوائها أيضًا على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي يحولها جسمك إلى شكل من أشكال السكر يسمى الجلوكوز. الفاكهة المجففة: في ما نعتقد أن الفاكهة المجففة وجبة خفيفة صحية، إلا أنه عندما يتم تجفيفها تتم إزالة محتوى الماء، تاركة جميع السكريات مضغوطة بداخلها، ما يجعلها غنية جدًا بالسكريات الطبيعية.-(العربية نت)