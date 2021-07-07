7 أهداف في استراتيجية التحول الرقمي

إبراهيم المبيضين

عمّان- بعد سنوات طويلة من الانتظار والسجال والنقاش حول مفهومي الحكومة الإلكترونية ومن ثم التحول الرقمي في الأردن مع اجماع كبير على التأخر والتراجع في تنفيذ هذه المشاريع مع عدم وضوح رؤية وغياب إستراتيجية شاملة وطنية عابرة للحكومات لهذه المشاريع الحيوية، أقرت الحكومة مؤخرا الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والتي يتأمل كل أطراف المعادلة ان تعدل المسار وتسرع الإنجاز في عصر أصبحت تحكمه التقنية والرقمنة.

الإستراتيجية التي بدأت العمل عليها الحكومة السابقة، وبنت عليها وطورتها الحكومة الحالية سترسم ملامح التحول الرقمي في الأردن خلال فترة السنوات الخمس المقبلة من 2021 حتى 2025، وهي تسعى لتصحيح مسارات التحول الرقمي والتسريع في التنفيذ وخصوصا ان خطة تنفيذية بالتواريخ والمشاريع والأهداف والتحديات قد حددت بدقة على ما يقول وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة.

الهناندة في تصريحات لـ ” الغد” جدد التأكيد على أننا تأخرنا في موضوعي التحول الرقمي والعددي من دول سبقتنا في هذا المجال، ونأمل أن تكون هذه الاستراتيجية الجديدة هي الحل لتنفيذ المشروع الذي اعتبره خادما لكل المجتمع والاقتصاد ومساهما في التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما وان الاستراتيجية وضعت بشراكة كاملة مع القطاع الخاص.

وأشار الهناندة إلى أن الإستراتيجية تضمنت معايير واضحة للعمل وخطة للتنفيذ، ونتائج قابلة للقياس وذلك حتى لا تضيع البوصلة في المستقبل.

وأضاف الوزير بان الإستراتيجية راعت ووضعت مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة التي تعتبر قواعد مهمة للثورة الصناعية الرابعة ولاي عملية تحول رقمي وللبنية التحتية اللازمة منها: ضرورة تعزيز الاستثمار وإدخال الجيل الخامس وتعزيز ودعم تقنيات إنترنت الأشياء والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والبلكوتشين، والتطبيقات المتنقلة، والذكاء الاصطناعي ومتابعة تطورها في العالم.

الإستراتيجية الجديدة التي اطلعت ” الغد” على نسختها النهائية قبل اقرارها من مجلس الوزراء حددت بوضوح سبعة أهداف رئيسية يجب العمل على تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة على رأسها وأول أهدافها تحسين تجربة المواطن في حصوله على الخدمات الحكومية بيسر وسهولة وسرعة.

كما وحددت الإستراتيجية أهدافا أخرى منها: النمو الاقتصادي وتحسين المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مرتبة الأردن في الاقتصاد الرقمي اقليميا.

وحددت الإستراتيجية أهدافا أخرى منها : زيادة الاتصال، وتوفير فرص العمل، والتوفير في النفقات الحكومية، فضلا عن استهدافها المساهمة في القضاء على الفساد من خلال تعزيز تقديم الخدمات الحكومية رقميا.

ولتحقيق هذه الأهداف فقد أكدت الإستراتيجية على أهمية تجاوز وحل مشاكل مرتبطة بثمانية تحديات رئيسية تواجه عملية التحول الرقمي في الأردن.

وأوضحت الإستراتيجية أن أبرز التحديات يتمثل في : محدودية الموازنات، نقص المهارات والقدرات والوعي والفجوات الرقمية، الجاهزية المؤسسية، الجاهزية التقنية.

ومن التحديات التي حددتها الإستراتيجية أيضا : تضارب المبادرات، التعقيدات والعقبات القانونية والتشريعية، نقص المعايير وأطر العمل، والمخاوف المرتبطة بخصوصية البيانات.

وعلى صعيد متصل حددت الإستراتيجية الجديدة 8 ممكنات لا بد من توافرها من أجل تنفيذ هذه الإستراتيجية التي ترسم منظومة عمل متكاملة لضمان تنفيذ الأهداف.

وقالت الحكومة إنها تسعى لإيجاد هذه المنظومة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لعملية التحول الرقمي وفقا لأحدث التقنيات وأجودها وبما يخدم الأفراد والمؤسسات، والارتقاء بالخدمات الحكومية لكافة شرائح المجتمع، ورقمنة العمليات الداخلية في المؤسسات الحكومية وتعظيم الاستفادة من البيانات والمعلومات الحكومية في دعم عمليات صنع القرار والابتكار، وتوفيرها بجودة وموثوقية عالية، ورفد الكفاءات الأردنية بالمهارات المطلوبة لضمان تبني استخدام التقنيات الرقمية من الأفراد والمؤسسات وأصحاب الأعمال، وبما يساعد على تمكين مشاركة أفراد المجتمع رقميا وذلك لضمان التنفيذ الفعال والمتكامل وبما ينسجم مع الرؤية.

وفي سبيل تحقيق ما سبق من خطوط عامة لإيجاد منظومة عمل متكاملة للتحول الرقمي فقد حددت الحكومة 8 ممكنات رئيسية تضمن تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي وهي الممكنات التالية: البنية التحتية الرقمية، الخدمات الحكومية الرقمية، البيانات، الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الابتكار والشراكة مع القطاع الخاص، المشاركة الإلكترونية، إدارة التغيير، وإدارة الموارد الحكومية.