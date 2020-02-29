7 أولويات حكومية حتى نهاية 2021

عمان- الغد– أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم السبت اولويات عمل الحكومة للمرحلة المقبلة لعام 2020- 2021، جاءت ضمن 7 أولويات حيث تم وضع 142 اجراء لتنفيذها من خلال 41 مؤشر اداء وطني وعالمي .

وأضاف رئيس الوزراء خلال إعلان أولويّات الحكومة 2020 – 2021م: نخطط للمستقبل ليس لأن الحكومة باقية، فالحكومات تأتي وتذهب؛ لكننا نعمل من أجل المستقبل بشكل تراكمي.

وقال الرزاز خلال إعلانه أولويات الحكومة ان الحكومة ستعمل على 7 أولويات وطنية متعلقة بتعزيز الهوية الوطنية الجامعة والمشاركة السياسية والامن الوطني والاعتماد على الذات وتحسين جودة الخدمات والتشغيل وريادة الاعال ومكافحة الفساد وانفاذ القانون والنمو الاقتصادي وبيئة الاعمال والاستثمار والاصلاح الاداري وترشيق الجهاز الحكومي .

وأكد على انه ضمن أولوية تعزيز الأمن الوطني، ستعمل الحكومة على دعم الجيش والأجهزة الأمنية وتعزيز أمن التزوّد بالطاقة، والمياه، والمواد التموينية، وروح الانضباط وأخلاقيات العمل لدى الشباب (خدمة وطن).

وأضاف نخطط للمستقبل ليس لأن الحكومة باقية، فالحكومات تأتي وتذهب؛ لكننا نعمل من أجل المستقبل بشكل تراكمي،مشيرا ان الحكومة قامت باجراء مراجعة لما تم إنجازه في 2019 وما وعدنا به وحققناه، وحققنا منه ما نسبته اكثر من 90% .

مبينا أن لدى الاردن لدينا ثروة معدنية هائلة يتطلب استخراجها التعاون مع الجهات المعنية والاستثمار الوطني للموارد ،ونسعى خلال 2020 في ملف الطاقة الى تنويع مصادر الطاقة.

ونوه الرزاز إلى زيادة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء حيث الارتقاء الى ما نسبته 48% بالاعتماد على مصادر توليد الكهرباء، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإنفاذ القانون وتعزيز السلطة القضائية وحماية المال العام ضمن اولويات الحكومة التي ستعمل عليها .

واضاف أن تعزيز الأمن الوطني يُعنى بشكل مباشر بالشباب ومشاركتهم على كل المستويات، وأن الحكومة وفي إطار التشغيل وريادة الأعمال، التزمت بتوفير 30 ألف فرصة عمل في 2019 وحققنا ذلك، ونطمح في عام 2020 إلى توفير 45 ألف فرصة عمل إضافية .

وقال الرزاز، إنه لا بديل عن اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة وتدريب وتأهيل الشباب الأردني. أما بالنسبة إلى الإصلاح الإداري وترشيق الجهاز الحكومي، سنرى قريباً تصوراً متكاملاً يجمع العديد من المؤسسات الرقابية ووزارات تقدم خدمات متكاملة.