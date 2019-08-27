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7 إصابات بحادث سير قرب جسر النعيمة بإربد

منذ ساعة واحدة
سيارة إسعاف الدفاع المدني- (تصوير أسامة الرفاعي)
سيارة إسعاف الدفاع المدني- (تصوير أسامة الرفاعي)

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عمان– أصيب سبعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم ليل الاثنين الثلاثاء، إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين بالقرب من جسر النعيمة في محافظة اربد، حسب ما أفاد الدفاع المدني.
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربدقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي، ووصفت حالة المصابين العامة بالمتوسطة.

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