7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

عمان- الغد- أعلن وزير الصحة، سعد جابر اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المملكة.

وبحسب جابر فإن إصابات اليوم الـ 7 وزعت على النحو التالي: – “(3) حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري، (3) حالات لمخالطي سائق شاحنة من منطقة القويسمة (عمّان)، حالة لمخالط أحد المصابين في محافظة جرش”.

وأضاف أنه “سجّلت أيضاً (9) حالات شفاء لهذا اليوم: (3) في مستشفى الأمير حمزة، و(4) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و(2) في مستشفى الملكة عليا”.

كما “تمّ إجراء (2783) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (167892) فحصاً”.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (718) إصابة، وفق الوزير.