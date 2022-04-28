7 اتفاقيات لتشغيل شابات بالتصنيع الغذائي في بني كنانة

أكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، أهمية استدامة قطاع زراعة اللوزيات وتوجيه الدعم التمويلي المباشر وغير المباشر لنهضته، وحمايته خلال فترات الإنتاج، والذي يحقق فرص عمل للشباب والأسر الريفية، ويعد مصدرا مهما للدخل للكثير من الأسر الأردنية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة بعدد من مزارعي اللوزيات، اليوم، في جمعية اللوزيات التعاونية الزراعية في لواء بني كنانة التابع لمحافظة إربد، حيث استمع إلى أهم التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع والعاملين فيه.

كما رعى الحنيفات، بحضور متصرف لواء بني كنانة عمر القضاة، توقيع 7 اتفاقيات لتشغيل الشابات من المنطقة في قطاع التصنيع الغذائي، والذي يتضمن عمليات التجفيف والتوضيب وتصنيع عدد من المحاصيل الزراعية التي يشتهر بها اللواء.

وأشار الحنيفات إلى ضرورة توحيد جهود الجمعيات التعاونية في جميع القطاعات، ليتسنى للوزارة توجيه الدعم لأنشطة تلك الجمعيات، من خلال التمويل الإقراضي أو المنح الزراعية، وذلك وفق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة المتعلقة بالتنمية الريفية وتمكين المرأة والشباب.

من جانبه، ثمن رئيس جمعية اللوزيات التعاونية، المهندس خلدون الزعبي، دعم ومتابعة الوزارة لهذا القطاع الحيوي المهم، والذي ينتج في محافظة إربد حوالي 800 طن، كما أن مساحة الأراضي المزروعة باللوزيات تبلغ 6000 دونم، مما يشكل مصدر دخل واسع لعدد كبير من الأسر الريفية في المنطقة.

وأشار الزعبي إلى نجاح برنامج التدريب والتأهيل للشباب والشابات، والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الزراعية التعاونية، والذي استفاد منه عدد كبير من المشاركين، وجاءت نتائجه من خلال توقيع هذه الاتفاقيات الحالية والاتفاقيات المقبلة، مما يوسع عمليات التشغيل في هذا القطاع الإنتاجي الكبير ويعمل على توفير فرص عمل للكثير من أبناء وبنات المنطقة. (بترا)