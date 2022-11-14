7 % ارتفاع الخسائر التجميعية لـ11 شركة نقل مدرجة في “البورصة”

هبة العيساوي – زادت الخسائر التجميعية لـ11 شركة تعمل في قطاع النقل، مدرجة في بورصة عمان، في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب دراسة تجميعية لشركة سنابل الخير.

وارتفعت الخسائر إلى 56.3 مليون دينار مقارنة مع خسائر بلغت 52.6 مليون.

وبحسب الدراسة، حققت 7 شركات أرباحا في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، في حين منيت 4 شركات بخسائر.

واحتلت شركة المتكاملة للنقل المتعدد المرتبة الأولى من ناحية قيمة الأرباح بتحقيقها 8.6 مليون دينار مقارنة مع خسارة 1.3 مليون في فترتي المقارنة، وجاء هذا الارتفاع نتيجة رفع رأسمال الشركة عن طريق سداد الحكومة المديونية المستحقة على الشركة لبنك الإسكان.

وتلتها في المرتبة الثانية الخطوط البحرية الوطنية الأردنية بقيمة أرباح بلغت 3.12 مليون دينار مقارنة مع 2.3 مليون.

ثم جاءت في المرتبة الثالثة من حيث الأرباح النقليات السياحية الأردنية/ جت من حيث الأرباح بقيمة 1.8 مليون دينار مقارنة مع 66 ألفا في الربع نفسه من العام الماضي.

تلتها شركة السلام الدولية للنقل والتجارة بقيمة أرباح 1.65 مليون دينار مقارنة مع 971 ألفا في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تلتها شركة مسافات للنقل المتخصص بالمرتبة الخامسة بقيمة أرباح 785 ألف دينار مقارنة مع 368 ألف دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وثم جاءت شركة المجموعة المتحدة للنقل البري بقيمة أرباح بلغت 740 ألف دينار مقارنة مع 724 ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأخيرا، جاءت شركة الثقة للنقل الدولي بقيمة أرباح ثلاثة آلاف دينار مقارنة مع خمسة آلاف في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما بالنسبة للشركات التي منيت بخسائر، فقد جاءت عالية- الخطوط الجوية الملكية الأردنية في المرتبة الأولى من حيث الخسائر بقيمة 71.6 مليون دينار مقارنة مع 54.1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

تلتها شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بقيمة خسائر بلغت 1.06 مليون دينار مقارنة مع 637 ألفا خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي.

ثم جاءت في المرتبة الثالثة والأخيرة من حيث الخسائر شركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي/ ألفا بخسائر بلغت 404 آلاف دينار مقارنة مع 962 ألفا خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأخيرا، جاءت شركة العبور للشحن والنقل بخسائر بلغت قيمتها 15 ألف دينار مقارنة مع خسائر خمسة آلاف دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.