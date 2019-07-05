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7 جرحى جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة في غزة

منذ ساعتين

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غزة- أصيب 7 مواطنين فلسطينيين اليوم بجروح مختلفة جراء اعتداء جيش الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين في فعاليات الجمعة 65 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المدمع تجاه آلاف المواطنين الذين احتشدوا في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في عزة الدكتور أشرف القدرة إن سبعة مواطنين اصيبوا بجروح مختلفة منها 2 بالرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.-(بترا)

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