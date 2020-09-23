7 خطوات بسيطة يمكن أن تخفض ضغط الدم مع تقدمكم في العمر

دبي- هل تريد أن تعيش حياة أطول وأكثر صحة؟ يجب عليك أن تحافظ على مستوى ضغط الدم مع تقدمك في العمر، بحيث يكون الضغط الانقباضي، أي الرقم العلوي، أقل من 120، والضغط الانبساطي، أي الرقم السفلي، أقل من 80.

وهذا أمر مهم للغاية، خاصة وسط تفشي الوباء، لأن ارتفاع ضغط الدم هو أحد العوامل لتطوير حالة أكثر خطورة لـ”كوفيد-19″، وفقاً للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ولكن، أشارت دراسة جديدة إلى فعالية 7 طرق في التحكم بضغط دمك، وهي مقترحة من قبل جمعية القلب الأمريكية، حيث ستقلل من ارتفاعه بنسبة 6٪ مع تقدمك في العمر. ADVERTISING

وتعرف بـ”Life’s Simple 7″، حيث يقوم مقياس جمعية القلب الأمريكية بتقييم صحة القلب من خلال النظر إلى أربعة سلوكيات صحية:

الحفاظ على وزنك وفقاً لمؤشر كتلة الجسم عند مستوى صحي بين 18.5 و 24.9

ممارسة النشاط البدني المعتدل لمدة 150 دقيقة أسبوعاً، أو 75 دقيقة أسبوعياً من النشاط البدني القوي

اتباع نظام غذائي صحي للقلب مليء بالفاكهة والخضار وقليل الملح والدهون والسكر

الامتناع عن تدخين السجائر

وتضيف جمعية القلب الأمريكية 3 عوامل إضافية لمقياس إجمالي:

مستوى ضغط الدم أقل من 120/80، وهو المعدل الطبيعي

يتم حساب الكوليسترول بناء على المخاطر الإجمالية عند أخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار، مثل ضغط الدم، والسكري، والتدخين.

توقف مستويات السكر في الدم عند 100 ملليغرام لكل ديسيلتر أو أقل، وهو ما يعتبر طبيعياً

وقال الدكتور تيموثي بلانت، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة التي نشرت الأربعاء في مجلة جمعية القلب الأمريكية، لـCNN، إن كل نقطة من النقاط السبعة تحصل على درجة ضعيفة (صفر)، أو متوسطة (نقطة واحدة)، أو مثالية (نقطتين).

وبالتالي، ستتراوح النتيجة بين 0 و14، ونوه بلانت أنه كلما ازدادت النتيجة، كانت صحة القلب والأوعية الدموية أكثر مثالية. ويرتبط تحقيق أي من هذه الأهداف السبعة بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ومن بين الميزات الأخرى للبرنامج، قال بلانت إنه يمكن للأشخاص تحديد التغيرات التي يرغبون بمعالجتها، مع إضافة المزيد بمجرد تحسن صحتهم.

ويمكن أن تظهر الدراسة فقط ارتباطاً بين السلوكيات الصحية للقلب وانخفاض خطر ارتفاع ضغط الدم، وتبقى الخطوة التالية هي إجراء تجربة سريرية عشوائية لتأكيد النتائج.

وفي غضون ذلك، تأمل جمعية القلب الأمريكية أن يركز صغار السن على الخطوات الـ7 البسيطة، لتقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم لاحقاً.

وقال الدكتور دونالد لويد جونز، وهو رئيس قسم الطب الوقائي بجامعة “نورث وسترن”: “إذا تمكنا من الوصول إلى مزيد من الأشخاص في سن متوسط وصغير لإجراء هذا النوع من تقييم نمط الحياة، فيمكننا مشاهدة المزيد من التحسن بالصحة العامة”.CNN بالعربية