7 دول تحظر الطيران مع بريطانيا.. تعرفوا عليها

مدن- ارتفع عدد الدول التي قررت حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا إلى 7 وسط مخاوف من سلالة جديدة لكورونا.

وأعلنت فرنسا، الأحد، أنها تعتزم حظر دخول جميع الوافدين من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة بدءا من منتصف الليل.

ومن جانبها قررت أيرلندا تعليق رحلاتها الجوية مع بريطانيا لفترة “لا تقل” عن 48 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الأحد.

وأوضحت أن هذا الاجراء سيعاد تقييمه الثلاثاء القادم على أن تستثنى منه الرحلات البحرية.

وبذلك يرتفع عدد الدول المقاطعة لأجواء بريطانيا إلى 7، حيث سارعت كل من ألمانيا وهولندا وبلجيا والكويت وإيطاليا إلى وقف حركة الطيران بينها وبين بريطانيا كرد فعل سريع على تفشي سلالة جديدة مخيفة من كورونا.

والبداية كانت من هولندا، التي أعلنت حظر الرحلات الجوية التي تقل ركابا من المملكة المتحدة اعتبارا من الأحد، على أن يظل ساريًا حتى الأول من يناير/كانون الثاني.

بلجيكا سارت على نفس درب جارتها، وأعلنت وقف الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا اعتباراً من منتصف ليل الأحد.

ثم تبعتها إيطاليا والكويت وفرنسا وأيرلندا.

وثد أدى ظهور السلالة الجديدة إلى إعلان الحكومة البريطانية إلغاء عيد الميلاد للملايين الذين يعيشون في لندن والجنوب الشرقي، حيث انغمست المناطق في تأمين المستوى 4 من منتصف الليل الليلة.

وفرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إغلاقًا تامًا على لندن وجنوب شرق إنجلترا في محاولة يائسة لوقف انتشار السلالة المتحورة.-(وكالات)