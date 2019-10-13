7 رابحين جدد في الجولة السابعة من “تسوَّق واربح في سيتي مول”

عمّان – سبعة رابحين جدد انضموا إلى رابحي حملة تسوق واربح المستمرة إلى نهاية العام الحالي، وذلك عن طريق تسوقهم بقيمة 100 دينار أو أكثر وتسجيل فواتير الشراء عند مركز خدمة الزبائن.

الفائزون السبعة في الجولة السابعة من هذه الحملة هم: سميرة خطاب، لين دويك، أسامة مسعد، منال سنان، أحمد الصفار والذين فازوا بقسائم شرائية بقيمة 1000 دينار لكل منهم، في حين فازت لين الشرايدة وبتيمات سولفيفا باشتراك سنوي في جولدز جيم.

وما تزال الفرصة متاحة أمام جميع زبائن سيتي مول الراغبين بالانضمام لمجموعة الفائزين ضمن حملة تسوّق واربح وذلك بتسوقهم بقيمة 100 دينار أو أكثر وتسجيل فواتير الشراء عند مركز خدمة الزبائن، ليفوز 7 رابحين بالجوائز الشهرية بالإضافة إلى فرصة ربح الجائزة الكبرى في نهاية العام؛ سيارة جاكوار F-PACE 2019.

وجددت السيدة مرام عناية، مساعد المدير العام للشؤون التجارية في سيتي مول تهانيها للدفعة الجديدة من الرابحين قائلة: ” نبارك للمجموعة الجديدة من الرابحين في حملة تسوّق واربح والذين ستتواصل أعدادهم بالازدياد حتى نهاية العام. وتأتي هذه الحملة تقديرا وشكرا من سيتي مول لزبائنه لولائهم الدائم لوجهتهم المفضلة التي يجدوا فيها جميع ما يلبي رغبات واحتياجات العائلية.”