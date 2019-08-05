7 رياديين أردنيين يخوضون مسابقة “العشرة الأكثر تميزا” العالمية

إبراهيم المبيضين

عمان- في الوقت الذي يقبل فيه الشباب الأردني ويتميز في مبادراته وفي ريادة الأعمال والريادة المجتمعية على مستوى المنطقة، رشحت الغرفة الفتية الدولية في الأردن الشهر الماضي 7 شابات وشباب أردنيين لخوض غمار مسابقة الشباب العشرة الأكثر تميزاً حول العالم للعام الحالي.

وقالت الرئيس الوطني للغرفة الفتية الدولية 2019 في الأردن، رانيا بدر “إن هؤلاء الشباب الأردنيين السبعة رشحوا على المستوى الوطني في الأردن ممن حققوا إنجازات متميزة في قطاعاتهم ومبادراتهم تؤهلهم للترشح للجائزة، ليمثلوا الأردن كمرشحين للمسابقة على المستوى العالمي”.

وأوضحت بدر أنه سيتم الإعلان خلال الأسابيع القليلة المقبلة على الموقع الالكتروني للجائزة عن فتح باب التصويت لـ20 مرشحا نهائيا من مختلف دول العالم والذين تم تصفيتهم من قبل لجنة التحكيم.

وقالت “سيتم الإعلان الرسمي للفائزين العشرة في نهاية شهر آب (أغسطس) الحالي”.

وعن أسماء المرشحين الأردنيين للمسابقة العالمية، قالت بدر “إنه تم ترشيح كل من: ملاك العقيلي التي تم ترشيحها عن فئة “الريادة في الأعمال”، وهلا محفوظ عن فئة “الريادة في العمل التطوعي والإنساني”، وسديم قديسات الذي تم ترشيحه عن فئة “الابتكار والإبداع الطبي”، والدكتور سامي حوراني الذي تم ترشيحه عن فئة “الريادة في العمل التطوعي والإنساني”، ومحمد سمور الذي تم ترشيحه عن فئة “الإنجاز الشخصي”. وأضافت بدر “أنه تم ترشيح ماهر ميمون عن فئة “الريادة البيئية”، ونسرين خشمان التي تم ترشيحها عن فئة “المساهمة في مساعدة الأطفال، وسلام العالم وحقوق الإنسان””.

والأردن الذي يشكل عدد سكانه 3 % من سكان المنطقة، يشكل رياديو الأعمال فيه 23 % من رياديي الأعمال في المنطقة العربية، كما أن الأرقام تشير إلى تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في العام ليصبح في المرتبة 49، كما انتقل الأردن من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال 3 أعوام فقط.