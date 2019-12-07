7 رياضات غريبة حول العالم.. لن تتخيل وجودها (فيديو)

عمان – الغد – لا يخلو العالم من العجائب والغرائب حتى في الرياضة التي تستقطب عددا من النشاطات الغريبة والغامضة، حيث برهن عديد الأشخاص من مختلف دول العالم أن الرياضة ليست فقط تلك التي تمارس وفق قوانين اتحادية وغيرها، بل هي أيضاً يبتكرها الناس من أجل بناء أنفسهم، أو لمجرد المتعة والتسلية.

ولجأت شعوب بعض الدول إلى ابتكار رياضات غريبة وغير تقليدية لا يعرفها الناس؛ بغرض البعد عن الرتابة والتخفيف من حدة المنافسة القوية، وتوفير بعض الطرافة والمتعة في النفوس.

بعيدًا عن الرياضات الروتينية المعروفة، التقرير التالي يُسلط الضوء على أغرب 7 رياضات تُمارس في العالم، ربما لم تسمع عنها قط، وقد ترغب بتجربتها بعد التعرّف عليها: