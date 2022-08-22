%7 زيادة مبيعات “الكهرباء الوطنية” في 7 أشهر

رهام زيدان – ارتفع إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب آخر بيانات الشركة، فقد بلغ إجمالي هذه المبيعات حتى نهاية تموز (يوليو) نحو 11788.3 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 10999.1 جيجا واط / ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت هذه الطاقة بين شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد) التي زادت مشترياتها بنسبة 7.5 % لتبلغ نحو 11443.6 جيجاواط /ساعة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقابل 10642.4جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل، تراجع حجم الطاقة المباعة إلى المشتركين الكبار (القطاع الصناعي الكبير ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.2 % وصولا إلى 249.4 جيجا واط /ساعة من نحو252.4 جيجا واط/ ساعة خلال فترة المقارنة نفسها من العام 2021.

ورغم تراجعها كان الحجم الأكبر منها للقطاع الصناعي الكبير بحجم 211.2جيجا واط مقارنة مع 220 جيجا واط خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021، فيما ارتفعت المبيعات إلى المطار ومؤسسة التلفزيون بنسبة 17.9 % إلى 38.2 جيجا واط مقارنة مع 32.4 جيجا واط خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.

إلى ذلك، انخفض حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 8.6 % وفقا للبيانات نفسها.

وبلغ إجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية تموز (يوليو) 95.3 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 104.3 جيجا/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الحجم الأكبر من هذه الطاقة الذي تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس (التابعة للسلطة الفلسطينية) بإجمالي بلغ نحو 91.5 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 100.6 جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2021 وبتراجع نسبته 9 %.

وارتفع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 2.7 % إلى 3.8 جيجا واط/ ساعة حتى نهاية تموز (يوليو)، مقارنة مع 3.7 جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2021، بحسب الأرقام نفسها.

ويتجاوز حجم الاستطاعة التوليدية من الكهرباء في المملكة من مختلف المصادر حاليا حوالي 4000 ميغاواط، بينما يبلغ استهلاك المملكة أو إجمالي الأحمال في وقت الذروة حوالي 3200-3100 ميغاواط.

ووفقا للتقرير السنوي للشركة بلغت إيرادات بيع الطاقة العام الماضي 1.31 مليار دينار مقارنة مع 1.35 مليار دينار في العام 2020.

وكانت الشركة توقعت أن تسجيل أعلى حمل للكهرباء خلال ذروة الصيف الحالي عند مستوى 3600 ميغاواط كأحمال مسائية، حيث تتجاوز الأحمال المتوقعة أعلى حمل مسائي صيفي سجل العام الماضي بنسبة 8 % إذ سجل النظام في ذلك الوقت 3330 ميغاواط.