7 شركات طيران تؤجل رحلاتها صباح الخميس

رهام زيدان

قالت رئيس دائرة التسويق والاتصال في مجموعة المطار الدولي زاهية النعسان ان ٧ شركات طيران أجلت مواعيد إقلاع رخلاتها المدرجة من مطار الملكة علياء الدولي صباح اليوم وذلك لإعطاء المسافرين الوقت الكافي للوصول إلى المطار في ظل ما يشهذه الطريق اليه من تراكمات للثلوج وتعطيل في حركة السير.

وأكدت النعسان لـ “الغد” ان عمليات المطار مستمرة وفقا بنا هي عليه سواء في الإقلاع او الهبوط دون تعطيل او تأخير من قبل المطار باي من الرحلات المقررة

ودعت النعسان المسافرين إلى التأكد من شركات رخلاتهم قبل التوجه إلى المطار لمتابعة اي تغيير في المواعيد من قبلهم في ظل الظروف الجوية الراهنة