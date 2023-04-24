7 فرق تشارك في بطولة “ناشئات اليد” والاتحاد يصدر جدول المباريات

بلال الغلاييني



عمان – اعتمد الاتحاد الأردني لكرة اليد جدول مباريات دوري الناشئات لموسم 2023، والذي يشهد مشاركة فرق (عمان ووادي السير والفجر والراية وكفرسوم وحرثا والبتراء)، والتي تتنافس في الدور الأول وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة بعد أن تم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى 4 فرق هي عمان ووادي السير والفجر والراية، بينما ضمت المجموعة الثانية 3 فرق هي وكفرسوم وحرثا والبتراء.

وحسب تعليمات البطولة يتأهل إلى الدور الثاني الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، والذي يقام وفق الطريقة الاقصائية من مرة واحدة.

وحدد الاتحاد يوم الاثنين 15 أيار (مايو) المقبل موعدا لانطلاق منافسات المجموعة الأولى، التي تقام كافة لقاءاتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا الفجر وعمان عند الساعة الرابعة مساء، ثم يلتقي فريقا وادي السير والراية عند الساعة الخامسة والنصف مساء، وتقام الجولة الثانية لذات المجموعة يوم الجمعة 19 من ذات الشهر، عندما يلتقي فريثقا وادي السير والفجر عند الساعة الرابعة مساء، ثم يلتقي فريقا عمان والراية عند الساعة الخامسة والنصف مساء، وتختتم لقاءات المجموعة يوم الاثنين 22 من ذات الشهر، حيث يلتقي فريقا وادي السير وعمان عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا الفجر والراية عند الساعة السادسة والنصف مساء.

وتبدأ لقاءات المجموعة الثانية التي تقام كافة مبارياتها في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد يوم الثلاثاء 16 من ذات الشهر، حيث يلتقي فريقا البتراء وكفرسوم عند الساعة الخامسة مساء، وتقام الجولة الثانية يوم السبت 20 من ذات الشهر، عندما

يلتقي فريقا حرثا والبتراء عند الساعة الخامسة مساء، ويلتقي في ختام المجموعة يوم الثلاثاء 23 من ذات الشهر فريقا حرثا وكفرسوم عند الساعة الخامسة مساء.

كما حدد الاتحاد يوم الاثنين 29 من ذات الشهر موعدا لاقامة أولى لقاءات الدور الثاني، وذلك عندما يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ويلتقي في اليوم الذي يليه أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية التي تقام يوم السبت 3 حزيران (يونيو) المقبل، على أن يحدد الملعب الذي سيحتضن هذه المباراة وفق ما ستفرزه نتائج مباراتي الدور قبل النهائي.