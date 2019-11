7 فرق عربية تزيّن دور المجموعات بكأس الاتحاد الافريقي

نيقوسيا – حجزت 7 فرق عربية بطاقاتها إلى الدور ثمن النهائي (دور المجموعات) لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب إياب الدور الفاصل الأحد.

والفرق السبعة هي نهضة بركان المغربي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، ومواطنه حسنية أغادير والمصري البورسعيدي وبيراميدز المصريان والنصر الليبي وبارادو الجزائري ونواديبو الموريتاني.

TS Galaxy's CAF Confederation Cup journey came to an end on Sunday, after losing 4-1 on aggregate to Nigerian outfit Enyimba in the play-off round. #SLSiya https://t.co/RCkxdlfg8Q

— Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) November 3, 2019