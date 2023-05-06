7 فوائد سحرية للملوخية

عدا عن أنَّ الملوخية هي واحدة من أشهر الأكلات الشرقية وأكثرها انتشاراً في العالم العربي، فإنّ فوائد الملوخية المتعددة تجعل منها وجبة غذائية كاملة مليئة بالعناصر الغذائية.

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فوائد الملوخية

الملوخية هي عشبة تحتوي على مادة مخاطية، وتعرف علمياً باسم (Malva sylvestris)، ومنشؤها الأصلي في جنوب غرب آسيا، وشمال إفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية.

والملوخية تحتوي على كثير من العناصر الغذائية مثل الصوديوم والحديد والفوسفور، كما أنها تقدم الكثير من الفوائد التي سنذكر منها ما يلي:

فوائد الملوخية للقولون

تحتوي الملوخية على ماء وألياف ومواد صمغية مثل (الصمغ متعدد السكاريد) تساعد على علاج الإمساك، وهو أحد أكثر أعراض التهاب القولون المزمن إزعاجاً، كما أنّ أوراق الملوخية مليئة بمضادات الأكسدة التي تخفف من التهابات المعدة أيضاً.

وفقاً لما ذكره موقع Food as medicine فإنّ نقع بعض أوراق الملوخية المجففة وشربها يمكن أن يكون مليناً ومريحاً للمعدة وقد ينظم الجهاد الهضمي ويخفف أي إجهاد عليه.

فوائد الملوخية للشعر والبشرة

بما أنّ أوراق الملوخية تحتوي على خصائص مضادة للالتهاب، فهي تعمل بمثابة مهدئ لمن يعاني من مشاكل في فروة الرأس.

كما أنّ أوراق الملوخية ومادتها اللزجة تعمل كمطريات خاصة للبشرة الجافة وتعالج حكة فروة الرأس، وفقاً لما ذكره موقع HealthShots.

كما يمكن لمنقوع أوراق الملوخية إضفاء لمعان مشرق على الشعر الجاف والباهت.

إضافة إلى ذلك فإنّ الملوخية تساعد في علاج الحالات المختلفة مثل الصدفية والأكزيما والدمامل والخراجات والجروح، كما يمكن لأوراقها أيضاً أن تشفي الحروق وتمنع تلون الجلد الذي يتبع ذلك.

أما إذا كنت قد تعرضت إلى لدغات حشرات أو كدمات كبيرة أو طفح جلدي على جلدك، يمكن أن تكون الملوخية فعالة جداً في تقليل الالتهاب والتورم، مع تحفيز الشفاء السريع.

فوائد الملوخية للنوم

يمكن العثور على مستخلص نبات الملوخية في مجموعة متنوعة من أدوية التخدير والأرق والقلق والتوتر، وحتى في التخدير الذي يستخدمه أطباء الأسنان.

تساعد المكونات المختلفة للملوخية على تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز الشعور بالسلام والاسترخاء.

فوائد الملوخية في علاج أمراض الجهاز التنفسي

إذا كنت تعاني من أي احتقان في الصدر أو حالة تنفسية، فإن استخدام الملوخية العامة يعد فكرة رائعة، لا يقتصر الأمر على إزالة البلغم، وتنظيف المسالك التنفسية، بل أيضاً يهدئ الحلق والغدد أيضاً بسبب خصائصها المضادة للالتهابات.

وتتكون الملوخية من “السكاريد” ذات الخصائص المضادة للفيروسات والمطهرة التي تساعد في علاج اضطرابات الجهاز التنفسي والسعال الجاف المزمن.

كما تساعد المكونات النشطة للنبات على إزالة المخاط من الحلق ولها تأثير مهدئ بالإضافة إلى قدرتها على علاج الربو والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

فوائد الملوخية لعلاج التهاب اللثة

تتكون أوراق الملوخية من مكونات مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تحمي اللثة وتجويف الفم من الأمراض والعدوى.

يمنع البوليفينول الموجود في النبات تطور البلاك البكتيري من خلال قدرته على محاربة الجذور الحرة.

من يعاني منا من التهاب اللثة يعرف أن هذه ظاهرة مزعجة ومتكررة تؤثر على نوعية حياتنا ويجد الكثير من الناس صعوبة في إيجاد حل دائم.

قد يكون استخدام شاي الملوخية كغسول للفم طريقة طبيعية وفعالة لعلاج صحة تجويف الفم بانتظام.

فوائد الملوخية في علاج سرطان البروستاتا

مثل الخضر الورقية الأخرى، فإن الملوخية غنية بالكلوروفيل، وهو صبغة خضراء مضادة للسرطان تنظف أعضاءنا الداخلية.

بالإضافة إلى قدرته على الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان، فهو فعال بشكل خاص في الوقاية من سرطان البروستاتا والشفاء منه.

فوائد الملوخية للحامل

وفقاً لما ذكره موقع Permaculture البريطاني، تعتبر الملوخية من المأكولات السحرية للحوامل، كونها غنية جداً بالزنك وتحتوي على كميات كبيرة من الحديد، والكثير من الفيتامينات الأخرى التي تحتاجها المرأة الحامل.

وتعتبر الملوخية آمنة للمرأة الحامل في حال تناولها بكميات صغيرة؛ لأنها توفر فوائد غذائية، ولكن يجب الحذر من تناول الملوخية بالتزامن مع شرب شاي الكركديه؛ لأنه من الممكن أن يتسببا في خفض ضغط الدم وتعزيز تقلصات الرحم. -وكالات