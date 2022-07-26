7 قروش سعر كيلو البندورة في السوق المركزي

وردت كميات من الخضار والفواكه والورقيات إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، بواقع 3027 طنا، منها 2116 طن خضار، و737 طن فواكه و173طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، جاءت أسعار أبرز الأصناف كالتالي: الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 7 إلى 15قرشا، والبصل الناشف بين 15إلى 30 قرشا، والبطاطا بين 20 إلى 48 قرشا، والبندورة بين 7 إلى 15قرشا، والجزر بين 20 إلى 30 قرشا، والخيار بين 20 إلى 40 قرشا، والزهرة بين 30 إلى 60 قرشا، والكوسا بين 20 إلى 40 قرشا، والليمون بين 60 إلى 80 قرشا، والبطيخ بين 15إلى 25 قرشا. (بترا)